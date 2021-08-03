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США начали крупнейшие военно-морские учения со времен холодной войны

Lenta.ru
1 час назад

США начали крупнейшие интегрированные военно-морские учения со времен холодной войны Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские военно-морские силы (ВМС).

США начали крупнейшие военно-морские учения со времен холодной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения проводятся с целью показать возможности Соединенных Штатов вести войну на нескольких фронтах и ответить на агрессию Китая и России, в том числе в Черном море, в Восточном Средиземноморье, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. По заявлению ВМС, событие охватит 17 часовых поясов и будет длиться до 16 августа.

По словам американских военных, это самые масштабные учения за последние 40 лет. В них задействовано более 25 тысяч военнослужащих и около 36 боевых кораблей включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, а также палубная и морская авиация.

Вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США, заявил, что LSE — проверка «командиров по всему спектру военно-морских операций от тактических до стратегических». Учения покажут, насколько флот готов проводить крупные скоординированные операции.

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