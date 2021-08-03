Россиянин потребовал от «Яндекс.Такси» 500 млн

Житель Новосибирска Антон Демин через суд потребовал от «Яндекс.Такси» компенсацию в размере 500 млн рублей за покушение на убийство. Истец утверждает, что 8 марта 2021 года водитель сервиса попытался его убить и нанёс этим психологический и моральный вред. По мнению Демина, владельцы агрегатора должны нести ответственность за безопасность клиентов и надёжность водителей.

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва» Авилов Александр / Агентство «Москва»

Антон Демин сообщил в иске, что инцидент произошёл по непонятной ему причине. Как указал истец, водитель якобы попытался его убить, после чего решил не дожидаться полиции и «агрессивно сбежал после посягательства на жизнь человека, своего клиента». При этом к таксисту у Демина никаких претензий нет.

«За угрозу жизни отвечает тот, к кому я обратился, а именно "Яндекс.Такси", а не посторонние физические и юридические лица, партёры и прочие. <...> Инцидент произошел не форс-мажорно, а по непонятной мне причине и из-за необразованности персонала в поведении», — написал Демин в исковом заявлении, которое опубликовал Telegram-канал «Арбитр».

По мнению мужчины, штраф в размере 500 млн рублей станет инвестицией в улучшение безопасности сервиса и повышение требований к его исполнителям.

В июле паблик «Яндекс.Водитель» опубликовал рекламу «Яндекс.Такси» с участием сотрудника МЧС, который владеет ювелирной мастерской и подрабатывает в такси. Пользователи обратили внимание на то, что по закону сотрудники МЧС не имеют права владеть бизнесом или работать по совместительству. После этого рекламу удалили «по техническим причинам».