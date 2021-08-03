"Никаких перспектив для прорыва": Эксперт о дипотношениях России и США

В настоящее время не существует перспектив для прорыва в дипломатических отношениях России и США, после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не начался продуктивный диалог сторон по "горячим" проблемам. Об этом в беседе в "Рамблером" заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, комментируя слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, который призвал американскую сторону возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог по визовым вопросам.
Как отметил Гарбузов, из-за сокращения численности персонала в диппредставительствах России и США граждане двух стран, желающие оформить визу, уже столкнулись с серьезными проблемами.
"Сокращение численности персонала в диппредставительствах России и США уже привело к тому, что в Москве и Екатеринбурге прекращена выдача всех виз, в том числе иммиграционных. Это означает, что российские граждане не смогут выезжать в США. И те связи по образовательным программам, научным проектам, контакты между представителями бизнеса - они все блокируются. Происходит это по той причине, что консульские учреждения, прекратив оформление виз, рекомендуют российским гражданам обращаться в соседние страны. Это надо ехать в Армению или еще в какое-нибудь государство, платить там взносы, проходить собеседование и выезжать туда не раз, чтобы получить визу в случае, если она будет выдана. Это очень длительная процедура. И, конечно, такой вариант не способствует контактам и развитию отношений. Прежде всего, деловых связей.
Что касается деятельности российского посольства и консульских учреждений в Вашингтоне, то там тоже ограниченное количество наших консульских сотрудников и сотрудников посольства, что также не способствует контактам. Была надежда, что после встречи (президентов РФ и США - прим. ред.) в Женеве, после возвращения послов что-то будет меняться в этом плане. Но те тенденции, которые были запущены еще до возвращения послов, продолжают действовать и сегодня. Например, американское посольство действительно было вынуждено сократить количество нанятых в целом на 75 процентов. И этим они объясняют невозможность оформления и выдачи виз. Поэтому, конечно, здесь нужны меры совсем другого плана с тем, чтобы и одно, и другое посольства, а также консульские учреждения эффективно заработали. Сейчас они фактически парализованы", - заявил эксперт.
Также Гарбузов отметил, что российское посольство в Вашингтоне, в отличие от американского диппредставительства в Москве, продолжает выдавать визы.
"Я не слышал, чтобы консульские учреждения в США прекратили выдачу виз. Там ранее были закрыты некоторые консульства - такие ответные действия одной стороны на действия другой стороны. И с этим связано ограничение выдачи виз. Американцам надо ехать в Вашингтон и подавать там заявку, чтобы получить российскую визу. Но что касается российского посольства - я бы не сказал, что оно полностью парализовано в выдаче виз, как, например, американское посольство. Совсем недавно американцы заявили, что они прекращают выдачу виз, а на самом деле они уже прекратили выдачу неиммиграционных виз месяца за два-три до этого", - сказал он.
Вместе с тем директор Института США и Канады РАН отметил, что переговоры президентов России и США в Женеве не принесли изменений в работе дипмиссий двух стран.
"Серьезного импульса от женевских переговоров я, во всяком случае, не вижу. Мы считали, что по проблемам функционирования дипмиссий что-то будет меняться. Потому что если не работают дипмиссии, то и все остальное парализуется. Но и тут ничего не получается - не решаются вопросы дипсобственности России в Вашингтоне, которая арестована. И главное, что пока нет никаких перспектив на ближайшее время, что произойдет прорыв хотя бы в этой сфере дипломатических контактов и консульской службы. Не видно этого", - заявил он.
Гарбузов выразил мнение, что саммит с участием Путина и Байдена нельзя назвать успешным, так как он не стал стартом для продуктивного диалога сторон. По словам эксперта, предложение Байдена встретиться с российским президентом было пиар-ходом после его нашумевшего интервью.
"Я с самого начала не называл этот саммит успешным. Он был успешным только в том, что президенты встретились, поговорили и, что называется, не обзывали друг друга всякими нехорошими словами. Но говорить об успешности саммита можно было бы, если бы он стал стартом для начала диалога. Пока что я не вижу, чтобы после этого саммита начался продуктивный диалог по "горячим" проблемам. Ожидается, что в результате этого саммита будет активизироваться диалог по проблемам стратегической стабильности. Я полагаю, что этим все ограничится. И то это будет достаточно узкий, в чем-то эффективный, в чем-то неэффективный диалог. А по всем остальным проблемам - столько времени прошло после саммита, но я не вижу, чтобы были созданы рабочие группы, был бы сформирован переговорный процесс по каким-то профильным вопросам. Ведь ничего этого нет. Поэтому наша сторона во многом расценивает инициативу Байдена, который предложил встретиться в Женеве, просто как пиар-ход и стремление сгладить ту напряженность, которая возникла после нашумевшего интервью президента США. А на самом деле в Женеве ничего по сути не решили, ни о чем не договорились, кроме того, что обе стороны подписали предложенную Россией общую декларацию. Многие считают, что это был определенный прорыв, потому что никто не надеялся, что американцы согласятся подписать какой-то документ. Его подписали, но там содержатся только общие принципы, которые не выводят на какую-то конкретику", - добавил эксперт.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США лукавят по поводу условий работы американских и российских дипмиссий.