"Никаких перспектив для прорыва": Эксперт о дипотношениях России и США

"Я с самого начала не называл этот саммит успешным. Он был успешным только в том, что президенты встретились, поговорили и, что называется, не обзывали друг друга всякими нехорошими словами. Но говорить об успешности саммита можно было бы, если бы он стал стартом для начала диалога. Пока что я не вижу, чтобы после этого саммита начался продуктивный диалог по "горячим" проблемам. Ожидается, что в результате этого саммита будет активизироваться диалог по проблемам стратегической стабильности. Я полагаю, что этим все ограничится. И то это будет достаточно узкий, в чем-то эффективный, в чем-то неэффективный диалог. А по всем остальным проблемам - столько времени прошло после саммита, но я не вижу, чтобы были созданы рабочие группы, был бы сформирован переговорный процесс по каким-то профильным вопросам. Ведь ничего этого нет. Поэтому наша сторона во многом расценивает инициативу Байдена, который предложил встретиться в Женеве, просто как пиар-ход и стремление сгладить ту напряженность, которая возникла после нашумевшего интервью президента США. А на самом деле в Женеве ничего по сути не решили, ни о чем не договорились, кроме того, что обе стороны подписали предложенную Россией общую декларацию. Многие считают, что это был определенный прорыв, потому что никто не надеялся, что американцы согласятся подписать какой-то документ. Его подписали, но там содержатся только общие принципы, которые не выводят на какую-то конкретику", - добавил эксперт.