Онлайн-магазины Москвы попросили отменить обязательные ПЦР-тесты

К мэру Москвы Сергею Собянину обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет крупнейших игроков российского и международного рынка онлайн-продаж. Интернет-магазины попросили освободить от обязательного ПЦР-тестирования те компании, в которых от коронавируса привились более 60% сотрудников. Сейчас персонал должен сдавать такие тесты на COVID-19 каждые 15 дней.

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Как заявила АКИТ в письме Собянину, организация ПЦР-тестов обходится ретейлерам в сумму от 600 000 до 4 млн рублей каждый месяц. Как считают в ассоциации, если отменить обязательную сдачу тестов для тех, кто привил свыше 60% персонала, то появится дополнительный стимул для вакцинации сотрудников в компаниях из сферы интернет-торговли.

В АКИТ добавили, что сейчас в отрасли онлайн-ретейла хотя бы одну дозу вакцины получили больше 60% сотрудников. В некоторых компаниях привились больше 70% работников. По прогнозу ассоциации, вторым компонентом препарата персонал будет вакцинироваться не менее активно.

Собянин обязал работодателей проводить ПЦР-тестирование сотрудников каждые 15 дней в марте 2020 года, ещё во время первой волны коронавируса. В середине июня 2021-го власти Москвы объявили об обязательной вакцинации занятых в сфере услуг и торговли. Персонал должен был привиться первым компонентом до 15 июля, вторым — до 15 августа.