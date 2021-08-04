Генпрокуратура подала в суд на крупнейший частный банк России

В деле бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова появился новый иск, ответчиком по которому также стал Альфа-банк, крупнейший частный банк России. Генпрокуратура подала на них в суд с требованием взыскать 126,5 миллиона долларов в пользу государства. Об этом со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы, который будет рассматривать дело, передает ТАСС.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что автором иска стал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. В документе он потребовал взыскать с бывшего чиновника 22 миллиона долларов, а с банка — 104,5 миллиона.

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Эти деньги рассматриваются как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода. Дело связано с историей о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордных для России 32 миллиардов рублей.

По версии следствия, Абызов конвертировал часть незаконно полученных средств в 115 миллионов долларов, чтобы инвестировать их в блокчейн-платформу TON от основателей мессенджера Telegram. Когда власти США по сути заблокировали проект, средства, уверены в Генпрокуратуре, вернулись в Россию с десятипроцентным доходом.

После этого Абызов якобы договорился с Telegram и Альфа-банком о схемах по сокрытию этого имущества от взысканий. Как полагает издание, бывшего министра обвиняют в том, что с их помощью он погасил долги подконтрольной ему компании Е4 перед банком в размере 10 миллиардов рублей. Далее, считают в ГП, кредитная организация провела операции с «нелегальными средствами» и обратила в свою собственность 104,5 миллиона долларов. Действия Абызова и Альфа-банка в иске названы носившими антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер.

В пресс-службе Альфа-банка подчеркнули, что не признают вину, поскольку организация «всегда действует строго в рамках закона». Однако представитель банка отметил, что детали поданного иска им пока неизвестны.