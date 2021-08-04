Илон Маск похвалил российские ракетные двигатели

Российские конструкторы смогли произвести «потрясающие» ракетные двигатели на жидком топливе, считает основатель SpaceX Илон Маск. Предприниматель изучал их для создания собственных силовых установок. Однако конструкторам нужно двигаться дальше и сделать двигатели дешевле, сказал Маск в интервью изданию Everyday Astronaut. По его словам, человечество может заселить другие планеты, если удастся снизить стоимость отправки груза на орбиту. Маск признался , что посвятил много времени изучению российских разработок. «Я провёл много времени, изучая российские двигатели, они потрясающие. Российские инженеры давно производят жидкостные ракетные двигатели и создали уже сотни разных конструкций», — сказал глава частной космической компании. Он добавил, что в производимом SpaceX двигателе Raptor выше давление. Также в нём проведена полная газификация компонентов горения. При этом цена производства ракетных двигателей до сих пор остаётся высокой, главная задача — значительно снизить её. «Человечество может стать видом, обитающим на нескольких планетах, если мы сможем снизить себестоимость отправки тонны груза на орбиту», — заключил Маск. Ранее «Секрет»рассказывал , что для водителей, которые перевозят клиентов через скоростной тоннель Илона Маска под Лас-Вегасом, разработали правила общения с пассажирами. Если разговор заходит непосредственно о Маске, перевозчики должны попытаться сменить тему или отзываться о миллиардере исключительно как о «потрясающем» человеке. Фото: NASA HQ PHOTO , CC BY-NC-ND 2.0 Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .