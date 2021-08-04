Суд отклонил иск к Роскомнадзору о блокировке роликов на YouTube

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google LLC к Роскомнадзору, в котором компания оспаривала требование о блокировке 12 роликов на YouTube с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

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«В удовлетворении заявленных требований отказать», — цитирует Интерфакс решение судьи.

Ранее вступило в силу решение суда оштрафовать TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в несогласованных акциях.