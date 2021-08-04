Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Суд отклонил иск Google к Роскомнадзору о блокировке роликов на YouTube

RT на русскомиещё 1
50 минут назад

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google LLC к Роскомнадзору, в котором компания оспаривала требование о блокировке 12 роликов на YouTube с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях.

Суд отклонил иск к Роскомнадзору о блокировке роликов на YouTube
Фото: ReutersReuters

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — цитирует Интерфакс решение судьи.

Ранее вступило в силу решение суда оштрафовать TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в несогласованных акциях.

В Кремле, оценивая позицию РКН по Twitter, YouTube и TikTok, отмечали, что ведомство всего лишь требует от зарубежных платформ соблюдать российские законы.

Компании,Роскомнадзор,Google,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители