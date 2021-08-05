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США намерены продать Тайваню оружие на $750 млн

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает получить одобрение американских законодателей на продажу Тайваню вооружений на сумму около $750 млн. Об этом со ссылкой на поступивший в Конгресс документ Госдепартамента США 4 августа сообщает агентство Bloomberg.

США намерены продать Тайваню оружие на $750 млн
Фото: Армия ТайваняАрмия Тайваня

Отмечается, что на этот раз острову, который Китай считает неотъемлемой частью своей территории, планируется продать 40 самоходных артиллерийских установок серии M109 Paladin. А также около 1,7 тыс. наборов, которые позволяют оснастить боеприпасы современными системами наведения с использованием навигационных технологий GPS. В случае одобрения Конгрессом США, сумма сделки может достигнуть $750 млн. Но к переговорам по её заключению администрация сможет приступить только после одобрения Конгрессом США.

Подчёркивается, что намерение США продать очередную партию оружия Тайваню предсказуемо будет негативно оценено Китаем. Который крайне остро воспринимает активизацию отношений США с Тайванем, несмотря на признание ранее политики политики «одного Китая»

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэньлянь резко выступила против контактов в военной сфере между США и островом.

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