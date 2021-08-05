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Роспотребнадзор: ПЦР-тесты бесполезны для выявления штаммов COVID

Ura.Ru
55 минут назад

Штамм COVID-19 у заразившего невозможно определить по внешним признакам или стандартным ПЦР-тестом. Как объяснили в Роспотребнадзоре, конкретная мутация определяется с помощью расшифровки генома вируса в лабораторных условиях.

ПЦР-тесты признали бесполезными для выявления штаммов COVID
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм», — указано на сайте Роспотребнадзора.

Стандартный ПЦР-тест способен выявить заболевание, если оно вызвано штаммом «дельта». Однако он не покажет, какой именно мутацией заразился человек. «Существуют более сложные тесты, способные определять конкретные мутации, и по которым можно идентифицировать штамм. Они имеют скорее научное, а не практическое значение, поэтому не особенно востребованы в коммерческих диагностических лабораториях», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве предупреждали, что новым штаммом коронавируса «дельта» чаще всего заражаются молодые люди от 14 до 29 лет. При этом сама болезнь и лечение от COVID-19 c такой мутацией проходит тяжелее, уточняет «Национальная служба новостей».

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