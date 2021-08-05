РФ, Таджикистан и Узбекистан начали учения на границе с Афганистаном

На таджикском полигоне Харб-Майдон, расположенном в Хатлонской области у границы с Афганистаном, начались совместные учения военнослужащих армий России, Таджикистана и Узбекистана. От российской стороны в торжественной церемонии открытия совместных учений в Таджикистане участвовал заместитель командующего ЦВО Евгений Поплавский.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

«Основная цель учения - это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между ВС наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой», - заявил заместитель командующего войсками Центрального Военного округа.

Вооруженные силы Таджикистана представил заместитель министра обороны Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Фаррух Зиябаев.

В ходе учений, как сообщили в пресс-службе ЦВО, военнослужащие проверят накопленный боевой опыт, апробируют оптимальные формы применения войск и выработают общие подходы к ведению военных действий.

Маневры на полигоне Харб-Майдон проходят с 5 по 10 августа. В них будет задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники трех стран. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты Центрального военного округа.