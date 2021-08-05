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"Яндекс.Маркет" запустил покупки в кредит

ТАСС
3 часа назад

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Маркетплейс "Яндекс.Маркет" запустил выдачу кредитов на покупки через "Тинькофф банк".

"За товары на "Яндекс.Маркете" пользователи теперь могут платить в кредит. Первым партнером сервиса по этой услуге стал Тинькофф", - говорится в сообщении компании.

Пользователи онлайн-площадки могут взять кредит для оплаты покупки на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. рублей и на срок от трех до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока. Есть возможность досрочного погашения. В кредит пользователь может купить на маркетплейсе один или сразу несколько товаров единым заказом. "Сейчас таким образом можно будет оплатить товары, которые "Маркет" доставляет сам. Скоро кредиты станут действовать и для товаров, которые привозят магазины - партнеры маркетплейса", - говорится в сообщении.

В дальнейшем сервис не исключает подключение к услуге и других банков.

Услуги кредитования покупок развивают и другие онлайн-площадки в РФ, например Ozon и Wildberries. "Яндекс.Маркет" - онлайн-площадка, на которой представлено более 10 млн товаров, подключено 13 тыс. магазинов-партнеров.

Компании,Тинькофф банк,ИТАР-ТАСС,
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