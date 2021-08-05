Aviasales привлек $43 млн инвестиций на развитие бизнеса

Онлайн-сервис для поиска авиабилетов и отелей Aviasales провёл второй инвестиционный раунд на $43 млн. В компанию вложились фонды «Эльбрус Капитал» и iTech Capital. Привлечённые средства поисковик планирует потратить на запуск новых продуктов, а также маркетинг и развитие сервиса по организации командировок Travelpayouts, сообщили в инвестфондах. В Aviasales не стали раскрывать оценку сервиса, а также размер долей, полученных инвесторами. В апреле в компании сообщали , что её акционерами являются семья основателя Константина Калинова, фонд iTech Capital и топ-менеджеры. Сейчас, по данным источника РБК, в состав акционеров вошёл фонд «Эльбрус Капитал». Первый инвестиционный раунд Aviasales провёл в 2014 году — тогда компании удалось привлечь $10 млн от iTech Capital. Участники сделки сообщали, что инвестор получил менее 30% акций. По оценке Forbes, стоимость Aviasales в 2020 году составляла $174 млн, сервис занимал 26-е место среди самых дорогих компаний Рунета. Привлечённые средства планируется направить на запуск новых продуктов, рост маркетинговых инвестиций в России, странах СНГ и на новых для компании рынках. А также на развитие сервиса для организации командировок и платформы Travelpayouts — партнёрской программы, которая позволяет зарабатывать на продвижении туристических услуг в интернете. По словам генерального директора Aviasales Макса Крайнова, Aviasales хочет не только улучшать поиск авиабилетов, но и развивать новые направления, способные приносить компании небилетную выручку. По его словам, на данный момент компания «показывает результаты выше допандемийного 2019 года». Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах заявил РБК, что Aviasales планирует выйти на биржу, и через несколько месяцев проведёт первичное размещение акций (IPO). Фонд «Эльбрус Капитал» выводил на биржу NASDAQ компанию HeadHunter и имеет огромный опыт в привлечении зарубежных инвесторов, добавил эксперт. По мнению Даббаха, Aviasales могут оценить в более $500 млн. В июне о планах выйти на IPO говорил и управляющий партнер фонда iTech Capital Глеб Давидюк. «Мы уже в начале года действительно серьезным образом задумались о том, чтобы выходить на публичный рынок», — заявлял предприниматель. Aviasales был основан в 2007 году. Помимо России компания имеет филиалы в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и на Украине. По данным сервиса, его ежемесячная аудитория составляет более 15 млн пользователей. Коллаж: «Секрет Фирмы», pxfuel.com Технологии будущего, которое уже наступило, — в нашем инстаграме .