Международные резервы России выросли за неделю на $5,1 млрд

Международные резервы России на 30 июля 2021 года достигли $599,6 млрд. За неделю они выросли на 0,9%, или на $5,1 млрд. Это стало результатом положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. За предыдущую неделю международные резервы снизились из-за «отрицательной переоценки». Об этом сообщил Центробанк России.

Фото: ТАСС ТАСС

На 23 июля международные резервы составляли $594,5 млрд. Тогда их объём сократился на $2,9 млрд по сравнению с $597,4 млрд, которые зафиксировали 16 июля 2021 года. Центробанк сообщил, что сокращение резервов на 0,5% за неделю произошло из-за отрицательной переоценки, которую удалось частично компенсировать покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

За первую половину 2021 года резервы уменьшились на $4 млрд, хотя 28 мая зафиксировали рекорды по их объёму — $605,9 млрд. За 2020 год международные резервы России выросли на $41,4 млрд, за 2019-й — на $85,9 млрд.

Международные резервы включают в себя иностранную валюту, права заимствования и монетарное золото. Ими распоряжаются Центробанк и правительство России. Целевой уровень российского регулятора по международным резервам составляет $500 млрд.