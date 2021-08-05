Суд на Украине заочно наложил арест еще на 13 пассажирских воздушных судов российской авиакомпании за полеты в Крым, который Киев считает своей территорией. Об этом говорится в сообщении так называемой прокуратуры Крыма и города Севастополя в четверг.

"По ходатайству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в/из закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь авиа", - говорится в нем.

Уточняется, что речь идет о самолетах марки Airbus, однако название авиакомпании России не сообщается.

Ранее украинская сторона заочно арестовала 211 воздушных судов России за полеты в Крым, сказано в сообщении.

Решение о заочном аресте российских самолетов Украина принимала неоднократно. В Киеве поясняли эти меры тем, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией. Служба безопасности Украины расследует уголовные дела "по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма направило в местное отделение Интерпола запрос о поиске самолётов, которые совершают полёты в Крым и тем самым нарушают законодательство страны о порядке въезда и выезда с полуострова.

Ведомство также попросило Интерпол внести в базу международного розыска 109 самолётов, на которые ранее был наложен арест за подобное нарушение. Кроме того, в прокуратуре заявили, что арест наложен ещё на 81 воздушное судно.

С целью выполнения арестов Киев направил в иностранные государства запросы о международной правовой помощи, сообщается на сайте прокуратуры.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT оценил возможность прямых рейсов из республики в Крым.

На вопрос, когда белорусы смогут летать на полуостров напрямую, Макей заявил, что Крым — «действительно прекрасная территория» и место для отдыха.

«Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», — сказал министр.

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос об открытии авиарейсов в Крым будет проработан. Он отметил, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair.

«Я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», — сказал Лукашенко.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что если самолеты «Белавиа» окажутся на территории Крыма, против компании будут введены санкции. Об этом она сообщила изданию «Укринформ».

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«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва начали переговоры по поводу открытия прямых авиарейсов в Крым. «Белавиа» испытывает нехватку рейсов после того, как европейские страны, в том числе Украина, а также США заявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией.

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, Белоруссии в сложившихся политических условиях пора признать российскую принадлежность Крыма и начать налаживать экономические связи с полуостровом.

Авиационные рейсы, связывающие Симферополь с Краснодаром и Минеральными Водами, будут продолжены в течение осенне-зимнего сезона, сообщила во вторник пресс-служба крымского аэропорта.

"Прямые рейсы в Крым из Краснодара и Минвод продлили на всю зиму. В осенне-зимний период прямые рейсы между Симферополем и Краснодаром запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Между Крымом и Минводами самолеты будут курсировать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время в пути по маршрутам составит около часа. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут". ТАСС в пресс-службе пояснили, что опыт зимних рейсов в эти города уже был.

По данным аэропорта, прошлой зимой рейсы выполнялись по 11 направлениям. В 2021 году планируют изменения.

Авиакомпания "Азимут" запустит первые круглогодичные рейсы между Симферополем и Калугой в этом году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Прямое авиасообщение между Симферополем и Калугой впервые станет круглогодичным. Авиакомпания "Азимут" продолжит летать по этому направлению весь зимний период - до весны 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца сентября полеты в Крым из Калуги и обратно осуществляются три раза в неделю самолетами авиакомпаний "Азимут" и "РусЛайн". Зимой прямые рейсы будут доступны дважды в неделю: по средам и воскресеньям.

По данным пресс-службы, всего этим летом аэропорт обслуживает рейсы по 63 направлениям.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.

Аэропорт в Симферополе за июль принял и отправил 1 216 143 человек, что на 40 процентов превышает показатели этого месяца в доковидном 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года, - уточнили в аэропорту. - При этом больше всего пассажиров новый терминал принял 31 июля, обслужив 44 385 человек.

Всего в июле воздушная гавань приняла 7 880 рейсов на прилет и вылет. Самые популярные маршруты в середине лета - Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

- Несмотря на открытие границ некоторых популярных иностранных курортов, пассажиропоток аэропорта Симферополь в июле продолжил расти, - констатировал генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин. - По сравнению с июнем трафик вырос на 21 процент. Число обслуженных в течение одного месяца пассажиров стало рекордным за все время наблюдений. За семь месяцев 2021 года аэропорт уже обслужил 3,75 миллиона человек и впереди нас ждет август - традиционно самый интенсивный по трафику месяц в году.