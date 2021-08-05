«Прямо сейчас»: Путин вызвал в Кремль министра транспорта

Президент России Владимир Путин пригласил министра транспорта Виталия Савельева «прямо сейчас» приехать к нему в Кремль.
Во время совещания президента с членами правительства, которое проходило по видеоконференцсвязи, глава Минтранса попросил Владимира Путина поддержать изменения в законодательство, которые позволят перевести в цифровой формат 90% всех перевозочных документов. Также Савельев рассказал о других планах по цифровизации транспорта.
«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», - ответил Путин, его слова приводит РИА «Новости».
Он добавил, что ждет Виталия Савельева в Кремле сразу по окончании совещания.
В июне во время Петербургского экономического форума глава Минтранса сообщил, что его ведомство планирует к 2024 году внедрить биометрическую систему идентификации людей.
По словам Савельева, в ближайшем будущем россияне смогут проходить по биометрическим данным в автобусах, в самолетах, а также в железнодорожном транспорте.