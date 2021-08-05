«Прямо сейчас»: Путин вызвал в Кремль министра транспорта

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», - ответил Путин, его слова приводит РИА «Новости».