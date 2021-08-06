Банки повысили ставки по вкладам из-за роста ключевой ставки

Российские банки за последнюю неделю (в период с 27 июля по 3 августа) повысили ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС) и банков, опрошенных ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. Решение было направлено на снижение риска роста инфляции и возвращение показателя к 4%.

Видео дня

Вклады

"Полагаем, что тенденция повышения ставок, особенно на долгие сроки, продолжится, и до конца текущего года рост ставок по вкладам срочностью от 2 лет и более может составить 1-1,5 процентных пункта", - комментируют в банке "Открытие".

Так, за последнюю неделю ВТБ повысил ставку по управляемому вкладу для пенсионеров на 1,05 процентных пункта (п. п.) до 5,25%, максимальная ставка в банке осталась на 6,1%. Также ставка для зарплатных клиентов может достигать 7,5%.

Совкомбанк увеличил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2 п. п., максимальная ставка сейчас составляет 6,2%.

Газпромбанк повысил ставки по накопительным счетам в рублях на 0,5 п. п. Теперь ставка по одному из счетов составляет 5,5%. По другому счету базовая ставка составляет 5%, но может быть повышена до 7% на первые два месяца.

Почта Банк увеличил процент на остаток по накопительному счету в течение первых шести месяцев (от 50 тыс. рублей). Максимальная ставка в банке составляет 6,5%.

Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счету на 0,2-1,5 п. п. до 4-6,5%, эфф. ставка повышена на 0,68 п. п. до 4,83%.

Тинькофф повысил ставки по накопительному счету на 0,5 п. п. до 4% (базовая), на 1 п. п. до 5% (премиум); по вкладу ставка увеличена на 0,5 п. п. до 4-5,5%, максимальная ставка с подпиской повышена на 1 п. п. до 6,5%.

Ипотека

По ипотеке также зафиксировано повышение кредитных ставок. Так, ВТБ по кредитам на жилье в новостройках и вторичное жилье повысил ставки для зарплатных клиентов на 0,2 п. п. (то есть уменьшил дисконт с 0,5 до 0,3 п. п.) до 9%. По программе семейной ипотеки банк отменил повышение ставки на 0,3 п. п. до 5,3%, введенное 27 июля.

Райффайзенбанк повысил ставки по базовым программам рефинансирования при сумме до 3 млн руб. на 0,5 п. п. до 8,99% для новых клиентов и 8,79% для зарплатных клиентов. По кредитам на первичное и вторичное жилье при сумме до 3 млн рублей банк повысил ставки на 0,6 п. п. до 9,19% для новых клиентов и 8,99% для зарплатных клиентов.