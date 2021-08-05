Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Инцидент с подлодкой "Орел": российские военные опровергли датчан

Вероника Полынина
34 минуты назад

Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подводная лодка потеряла ход в районе острова Сейере, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.

Инцидент с подлодкой "Орел": российские военные опровергли датчан
Фото: ТАССТАСС

«Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орел" 30 июля 2021 года при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности», - заявил источник.

Он отметил, что подводная лодка штатно прошла проливы в составе боевых кораблей Северного флота. В настоящее время «Орел» выполняет задачи по предназначению.

Информация о том, что российская АПЛ «Орел» временно потеряла ход у берегов острова Сейере, появилась в Facebook 3-й эскадры ВМС Дании.

Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании

Датские моряки сообщили, что «Орел» в сопровождении буксира «Алтай» и эсминца «Вице-адмирал Кулаков» следовал в надводном положении из Санкт-Петербурга, где принимал участие в параде ВМФ, в сторону Кольского полуострова. Подлодка потеряла ход, и ее начало сносить течением к острову Сейере.

По словам датских моряков, они предложили экипажу «Орла» свою помощь, но те «вежливо, но предсказуемо» отказались.

Сначала подлодку взял на буксир «Алтай», но затем проблемы с двигателем удалось уладить, и «Орел» продолжил движение своим ходом.

Компании,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители