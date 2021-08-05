Инцидент с подлодкой "Орел": российские военные опровергли датчан

Сообщения датских СМИ о том, что российская атомная подводная лодка потеряла ход в районе острова Сейере, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.

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«Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орел" 30 июля 2021 года при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности», - заявил источник.

Он отметил, что подводная лодка штатно прошла проливы в составе боевых кораблей Северного флота. В настоящее время «Орел» выполняет задачи по предназначению.

Информация о том, что российская АПЛ «Орел» временно потеряла ход у берегов острова Сейере, появилась в Facebook 3-й эскадры ВМС Дании.

Датские моряки сообщили, что «Орел» в сопровождении буксира «Алтай» и эсминца «Вице-адмирал Кулаков» следовал в надводном положении из Санкт-Петербурга, где принимал участие в параде ВМФ, в сторону Кольского полуострова. Подлодка потеряла ход, и ее начало сносить течением к острову Сейере.

По словам датских моряков, они предложили экипажу «Орла» свою помощь, но те «вежливо, но предсказуемо» отказались.