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Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
13 минут назад

После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Украина подготовилась к запуску «Северного потока – 2»
Фото: ReutersReuters

Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время».

4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности.

Компании,Алексей Данилов,Правительство Украины,ИТАР-ТАСС,
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