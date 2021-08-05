Загоревшаяся во время зарядки Tesla спалила дом

Электромобиль Tesla Model S загорелась во время зарядки и спалила дом, пока ее владелец спал. Об этом сообщает The Washington Post.

Фото: Geragos & Geragos/Handout via Reuters Geragos & Geragos/Handout via Reuters

Инцидент произошел в конце 2020 года, но известно о нем стало только сейчас.

Пожар начался в одном из двух электромобилей. Когда это случилось, владельцу на телефон пришло оповещение, что зарядка машины была прервана, что и разбудило мужчину.

Спустя 12 минут после этого огонь уже перекинулся на второй электромобиль и начал распространяться по дому.

Пожарный инспектор, исследовавший причину возгорания, назвал одним из факторов произошедшего систему терморегулирования машины.