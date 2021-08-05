"Без газа не останется": Украина о планах после запуска "Северного потока - 2"

Украина не останется без газа после запуска проекта «Северный поток – 2», у властей страны есть стратегия энергетической безопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Новое время».

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«Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности [после запуска СП-2], и мы все эти вопросы отрабатываем», - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что «громкие заявления Российской Федерации» имеют «свою внутреннюю политическую причину» и связаны с грядущими в сентябре выборами в Госдуму.

При этом Данилов отметил, что Киев не должен расслабляться, добавив, что Россия для Украины — «постоянный и ежеминутный риск».

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.