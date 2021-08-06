Apple установит в iPhone систему слежения за жестокими родителями

Компания Apple планирует внедрить в iPhone функцию анализа фотографий, которая позволит выявлять жестокое обращение родителей с детьми и уведомлять о нём полицию, сообщил 5 августа телеканал ABC News.

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На первом этапе функцию запустят в Соединённых Штатах. Следить за родителями будет встроенное приложение для обмена сообщениями. Оно в конфиденциальном режиме (без доступа конкретных лиц) просканирует фотографии в галерее и выявит, имеются ли на них сцены «сексуального насилия над детьми».

Официально о новой инициативе в Apple пока не сообщали.