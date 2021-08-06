Производитель вакцины решил расторгнуть договор с Минпромторгом РФ

Арбитраж Москвы 31 августа 2021 года начнёт рассматривать иск одного из производителей вакцины от коронавируса «Спутник V» — ЗАО «Биокад». Компания пытается расторгнуть некий договор с Минпромторгом РФ, передаёт ИА REGNUM.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Иск был подан 28 июля 2021 года. Дело принял судья Чадов. Известно лишь, что ЗАО пытается расторгнуть какой-то договор с министерством, но детали пока не сообщались.

Между тем в марте 2021 года Минпромторг через суд взыскал с ЗАО 604 тыс. рублей неустойки по госконтракту от 2014 года.

Напомним ЗАО «Биокад» является одним из производителей вакцины «Спутник V», а также начал испытание новой вакцины — BCD-250. Юрлицо создано в июне 2001 года для производства лекарственных препаратов, имеет уставный капитал более 36,3 млн рублей. Руководит ЗАО бывший банкир Дмитрий Морозов. Фирма была поставщиком более 3 тыс. контрактов, среди заказчиков по которым был и Минпромторг РФ.