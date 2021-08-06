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В Greenpeace призвали отказаться от биоразлагаемой упаковки

News.ru
1 час назад

Отказаться от намерения заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты призвало российские власти отечественное отделение организации Greenpeace. Письмо, направленное главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора, опубликовано на сайте организации.

Ложная альтернатива: Биоразлагаемую упаковку призвали запретить
Фото: Adriana Adie/ZUMAPRESS.com/Global Look PressAdriana Adie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению представителей Greenpeace, вариант списка изделий из пластика, которым предлагается найти альтернативу, представленный Российским экологическим оператором (РЭО), не решит проблему мусора в России, а лишь усугубит её.

В организации считают, что предлагаемые одноразовые варианты из «биополимеров» и «биоразлагаемых полимеров» — это «ложная альтернатива», поскольку у такой упаковки существует целый ряд серьёзных недостатков. Один из них заключается в том. что в РФ отсутствуют стандарты производства и маркировки изделий из биополимеров, поэтому назвать подобным образом можно большое количество материалов, каждый из которых нужно перерабатывать разными способами На практике же рассортировать их не получится и вся упаковка отправится на свалку, где не будет условий для её разложения, считают в Greenpeace. Более того, частичное разложение приведёт к возникновению парниковых газов.

Второй недостаток заключается в том, что производство биополимеров имеет риски для окружающей среды. Так, полимеры из растительного сырья частично производятся из сельхозкультур. Увеличение площадей под их посадки приведёт к обезлесиванию, разрушению экосистем и выбросам СО2 в атмосферу.

Кроме того, оксоразлагаемые полимеры распадаются на более мелкие частицы — микропластик. Он не разрушается полностью и способен перемещаться по окружающей среде, попадая в организм человека.

Ещё один фактор — сложности с переработкой бумаги, которая будет загрязнена остатками пищи и непригодна к переработке. Промышленное же компостирование бумаги не производится. В этой связи в Greenpeace предлагают отказаться от биоразлагаемой альтернативы и перейти на многоразовые варианты.

Компании,Минприроды,Минэкономразвития,Минсельхоз,Минпромторг,
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