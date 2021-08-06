"Газпром" сократил прокачку газа в ЕС из-за пожара

Газпром в четверг вечером в два раза снизил объемы прокачки газа через газопровод «Ямал – Европа» после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

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Так, в течение всего дня 5 августа прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии составляла примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа в час, а после 18.00 мск газ поступает в систему в объеме примерно 1 млн кубометров газа в час, передает РИА «Новости».