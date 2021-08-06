Биржевая цена газа в Европе впервые превысила $540 за 1 тыс. кубометров

Биржевая цена на газ в Европе вплотную приблизилась к $550 за 1000 кубометров. Рост котировок необычен для летнего периода — как правило, наибольшую стоимость газ демонстрирует зимой, в период интенсивного потребления. Подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод «Ямал — Европа», вызванного пожаром на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. По сообщению РИА «Новости», цена газа в Европе на бирже ICE Futures к 11:30 по московскому времени поднялась до $546,3 за 1000 кубометров. Отметка в $500 за кубометр была преодолена в конце июля. Одна из причин резкого роста цен на газ — снижение «Газпромом» более чем в два раза прокачки по газопроводу «Ямал —Европа», который проходит по территории Польши. Если утром 5 августа газотранспортная система Германии принимала на входе примерно 1,9–2,1 млн кубометров сырья, то к вечеру приём упал до 1 млн кубометров в час. Утром 6 августа объём прокачки газа вырос до 1,5–1,6 млн кубометров в час. Снижение привычного уровня прокачки произошло из-за пожара на заводе по подготовке конденсата к транспортировке, который расположен в 23 км от Нового Уренгоя. Возгорание началось в ночь на 5 августа, пожар ликвидировали лишь через сутки. Аналитики «Ренессанс Капитала» считают , что авария на объекте «Газпрома» приведёт к снижению добычи концерном газа на 8 млрд кубометров и на 5 млн тонн газового конденсата в 2021 году, что составляет 29% от ожидаемой добычи. По данным экспертов, повреждённое на заводе оборудование уже планировалось к замене, но теперь возникли опасения, что «Газпром» не будет его ремонтировать, а введёт в эксплуатацию новые мощности в 2022 году. Среди других причин роста цены на газ — остановка «Газпромом» с 4 августа заполнения подземных хранилищ газа в Европе. Из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров в них восполнено к началу августа только 27,6 млрд кубометров. Отставание заполнения хранилищ составляет 27,9 млрд кубометров по сравнению с уровнем запасов в июле 2020 года. Ранее зампредседателя «Газпрома» Олег Аксютин заявил , что возобновляемые источники энергии уступают в эффективности газу и нефти, поскольку они зависят от погоды и дорого стоят. Фото: Pixabay, Pixabay License Технологии будущего, которое уже наступило, — в нашем инстаграме .