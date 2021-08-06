Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Xiaomi впервые стала мировым лидером на рынке смартфонов

ТАСС
46 минут назад

Китайская компания Xiaomi в июне 2021 года впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. Об этом в четверг сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research.

Xiaomi впервые стала мировым лидером на рынке смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, доля продаж компании на мировом рынке в июне составила 17,1%. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем - американская компания Apple с 14,3%.

При этом продажи смартфонов Xiaomi выросли на 26% в июне по сравнению с маем. Такой темп роста стал самым высоким для компании за всю историю.

Директор по исследованиям Counterpoint Research Тарун Патхак, комментируя изменения на мировом рынке смартфонов, отметил, что "с тех пор, как начался упадок Huawei, Xiaomi прилагала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за этого спада".

Кроме того, эксперты связывают стремительный рост продаж Xiaomi с ограничением поставок смартфонов Samsung на китайский рынок. В то же время из-за новой волны пандемии коронавируса во Вьетнаме производство Samsung было приостановлено в июне, тем самым Xiaomi получила наибольшую выгоду. Однако эксперты прогнозируют возвращение Samsung на первую позицию на рынке смартфонов после пандемии.

В совокупности с момента своего создания в 2011 году китайский производитель произвел около 800 млн смартфонов.

Компании,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители