«Яндекс.Маркет» запустит выдачу кредитов через Тинькофф Банк

Несмотря на покупку «Яндексом» собственного банка, заниматься финансовыми операциями на маркетплейсе он будет сначала через Тинькофф Банк. В прошлом году стороны со скандалом разорвали переговоры о возможном слиянии

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«Яндекс.Маркет» запустил услугу кредитования для своих покупателей, первым партнером маркетплейса со стороны банков стал Тинькофф Банк. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении от «Яндекс.Маркет».

Подать заявку на одобрение кредита на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. руб. и сроком от трех до 24 месяцев можно во время оформления заказа, ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, говорится в сообщении.

Представители «Яндекса» несколько лет заявляли о планах развивать собственное финтех-направление. В середине 2020-го ИT-холдинг даже вел переговоры о покупке TCS Group (головная структура Тинькофф Банка), но сделка не состоялась. Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков нелестно отзывался о несостоявшемся партнере, но управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян в интервью РБК не исключал возможные партнерские проекты с банком в будущем.

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Бизнес

Параллельно у «Яндекса» развиваются тесные отношения с группой ВТБ, которая в прошлом году приобрела несколько процентов в капитале компании за $200 млн. В конце прошлого года компания и банк запустили совместную программу автокредитования для водителей, выполняющих заказы сервиса «Яндекс Go», в этом году объявили о запуске с еще несколькими партнерами совместного производства серверов на территории России.

При этом «Яндекс» готовится развивать собственный банк. Весной этого года компания договорилась о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича за 1,1 млрд руб. Банковская лицензия, как рассчитывали в «Яндексе», позволит «развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров». В июне эксперты «ВТБ Капитала» в своем обзоре писали, что «Яндекс» запустит пилотные финтех-проекты, связанные с электронной торговлей (например, схема «купи сейчас — плати потом») в третьем квартале этого года, а собственные кредитные продукты — в 2022-м.

Другие маркетплейсы также предлагают товары в рассрочку и в кредит. Представитель Wildberries сообщил, что у них есть подобный сервис, который реализуется совместно с несколькими банками-партнерами, в том числе с Тинькофф Банком. В феврале Wildberries приобрела банк «Стандарт-кредит».

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По словам представителя Ozon, у компании с 2019 года действует рассрочка на товары, которая предоставляется на полгода и применима при оплате товаров любой категории. По статистике Ozon, продавцы, которые позволяют покупать свои товары в рассрочку, увеличивают продажи в среднем на 15%. Весной Ozon договорился о покупке Оней Банка у Совкомбанка за 615 млн руб.

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