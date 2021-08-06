Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон обвинил «Газпром» в создании газового кризиса в Европе. По его мнению, именно действия российской компании привели к дефициту топлива в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Макогон подчеркнул, что такие действия Москвы следует учитывать при сертификации строящегося газопровода «Северный поток-2». Он добавил, что в ситуацию уже мог бы вмешаться антимонопольный орган Европы.

Ранее сообщалось, что цены на природный газ в странах ЕС поднялись до исторических максимумов. На хабе TTF его стоимость приблизилась к 550 долларам за тысячу кубометров.

Такая ситуация сложилась из перенаправления грузов сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, рекордно низких объемов в подземных хранилищах, а также нежелания «Газпрома» увеличить прокачку газа через украинскую ГТС. Более того, на прошлой неделе компания более чем в полтора раза снизила поставки в Европу и через газопровод «Ямал — Европа».

Глава украинской ГТС напомнил, что «Газпром» на время остановки своих газопроводов на плановое техобслуживание предпочел опустошать подконтрольные ему европейские газохранилища, а не бронировать дополнительные мощности.

В Германии у оператора Astora, который контролирует российская компания, хранилища заполнены на 13 процентов, в то время как у других операторов уровень в среднем составляет 63 процента. По мнению Макогона, «Газпром» хочет добиться роста цен в Европе, а также скорейшей сертификации и снятия ограничений для «Северного потока-2».

Усугубить ситуацию с поставками газа в Европу может авария на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем. В четверг, 5 августа, на предприятии прогремел взрыв, после чего пожарные сутки не могли справиться с огнем. На этом фоне прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» сократилась вдвое.