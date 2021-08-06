Зеленскому пригрозили уголовным сроком за высказывание о русских

Президента Украины Владимира Зеленского могут осудить за измену родине после его слов о русских на Донбассе. Эксперты оценили его слова телеканалу «Дон» как предложение «валить с Украины» всем, кто не согласен с националистической повесткой, пишет РИА ФАН.

Фото: Reuters Reuters

Сам телеканал «Дон» был создан с приходом Зеленского на пост президента и выполняет цель «возвращения ЛНР и ДНР обратно в состав Украины». Рейтинги телеканала серьезно поднялись после того, как глава государства дал ему интервью, даже проморолики которого вызывали скандалы.

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В частности, во втором промо Зеленский заявил жителям, что жителям ЛНР и ДНР, которые чувствуют себя русскими, нужно уезжать в эту страну.

По мнению политологов, такое заявление воспрепятствовало главной цели телеканала и отразило суть действующей госполитики Украины – отбить у жителей Донбасса последнее желание возвращаться в состав страны.

Как заявил на брифинге в Киеве политолог и блогер Михаил Чаплыга, такие заявления грозят Зеленскому реальным тюремным сроком.

«Моя позиция базируется на законе и на конституции. За такие вещи наступает уголовное наказание — за разжигание межнациональной розни. То есть Зеленский обязан сесть немедленно», – заявил он.

Он подчеркнул, что любой человек, призывающий выгнать граждан с Украины за другую точку зрения, призывает к отторжению части ее территорий, земли и воды.

«Каждый гражданин Украины, согласно конституции, владеет небольшой частью земли, недр, воздуха, воды и так далее. Если Зеленский намерен выгнать часть населения, сохранив уважение к их правам на долю в этом всем, он, по сути, призывает к отторжению части территории Украины», – отметил Чаплыга.

В свою очередь, украинский журналист Юрий Ткачев интерпретировал его слова иначе. По его мнению, Зеленский попросил граждан страны определиться, является ли для них Украина родиной.

«Технически для меня, как и для президента, родиной является СССР. И если наши родители приняли на этот счет решение на референдуме, то сами молодые украинцы тут не решали ничего, по малолетству. Нам просто сказали — вот, теперь мы с вами живем в другой стране, и наша родина теперь она. Долгие годы я был совершенно лояльным гражданином этого государства, так как и другого нету, и в паспорте моем трезубец нарисован», – сказал он.

Причем по мнению Ткачева, в 2014 году «то» государство также прекратило свое существование, а теперь на его месте другая страна – «с другой конституцией, границами и даже президентом, в выборах которого я не участвовал».