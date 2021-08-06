Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Египет

Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов РФ на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, следует из материалов Росавиации.
Компании смогут открыть полеты, как только частота выполнения рейсов по направлениям будет увеличена оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.