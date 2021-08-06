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Авиакомпании России получили допуски на полеты на курорты Египта

ТАССиещё 1
1 час назад

Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов РФ на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, следует из материалов Росавиации.

Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Египет
Фото: ReutersReuters

Компании смогут открыть полеты, как только частота выполнения рейсов по направлениям будет увеличена оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

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Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Компании,Уральские авиалинии,АК S7,Аэрофлот,Росавиация,
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