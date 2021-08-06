Битва за "Севпоток-2": газопроводу предсказали новые проблемы

Строительство «Северного потока – 2» завершено на 99%, однако главная битва за газопровод еще впереди, пишет «Прайм».

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Чем ближе окончание строительства, тем больше растет противодействие со стороны противников проекта.

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Проблемы могут возникнуть на этапе сертификации «Северного потока – 2». В мае прошлого года регулирующее ведомство ФРГ в области энергетики и газоснабжения приняло решение не освобождать «Северный поток – 2» от требований Третьего энергетического пакета ЕС, которые позволяют эксплуатировать трубопроводы из третьих стран лишь компаниям, независимым от владельцев трубы. Оператор газопровода Nord Stream 2 обжаловал решение в судебном порядке. Жалоба до сих пор находится на рассмотрении, но вероятность принятия решения в пользу оператора «Северного потока – 2» ничтожна мала.

В июне «Газпром» предпринял попытку зарегистрировать в Германии в качестве независимого оператора газопровода свою 100% дочернюю компанию Nord Stream 2, однако заявка до сих пор находится на рассмотрении.

Тем временем, в процессе сертификации захотел поучаствовать польский нефтегазовый концерн PGNiG и его дочерняя структура PGNiG Supply & Trading. Председатель правления PGNiG Павел Маевский сообщил, что польская компания решила присоединиться к процедуре сертификации, чтобы заставить Nord Stream 2 подчиняться требованиям Третьего энергетического пакета.

PGNiG — ярый противник строительства газопроводов напрямую из России в ЕС в обход сопредельных государств. Руководство польской компании не скрывает, что хотят участвовать в процедуре сертификации, чтобы не допустить увеличения поставок газа из России в Германию.

Если заявка PGNiG будет удовлетворена, процесс сертификации «Северного потока – 2» растянется на неопределенный срок.

В июле суд ЕС поддержал требование PGNiG и вдвое сократил транзитные мощности газопровода OPAL, которые может использовать «Газпром» для поставок газа европейским потребителям. Российская компания была вынуждена перенаправить часть объемов в газопровод Eugal, чтобы выполнить обязательства перед европейскими партнерами.

Однако «Газпром» тоже не упускает случая продемонстрировать европейским странам, что они все еще зависят от российского газа.