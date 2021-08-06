Битва за "Севпоток-2": газопроводу предсказали новые проблемы

Строительство «Северного потока – 2» завершено на 99%, однако главная битва за газопровод еще впереди, пишет «Прайм».
Чем ближе окончание строительства, тем больше растет противодействие со стороны противников проекта.
Проблемы могут возникнуть на этапе сертификации «Северного потока – 2». В мае прошлого года регулирующее ведомство ФРГ в области энергетики и газоснабжения приняло решение не освобождать «Северный поток – 2» от требований Третьего энергетического пакета ЕС, которые позволяют эксплуатировать трубопроводы из третьих стран лишь компаниям, независимым от владельцев трубы. Оператор газопровода Nord Stream 2 обжаловал решение в судебном порядке. Жалоба до сих пор находится на рассмотрении, но вероятность принятия решения в пользу оператора «Северного потока – 2» ничтожна мала.
В июне «Газпром» предпринял попытку зарегистрировать в Германии в качестве независимого оператора газопровода свою 100% дочернюю компанию Nord Stream 2, однако заявка до сих пор находится на рассмотрении.
Тем временем, в процессе сертификации захотел поучаствовать польский нефтегазовый концерн PGNiG и его дочерняя структура PGNiG Supply & Trading. Председатель правления PGNiG Павел Маевский сообщил, что польская компания решила присоединиться к процедуре сертификации, чтобы заставить Nord Stream 2 подчиняться требованиям Третьего энергетического пакета.
PGNiG — ярый противник строительства газопроводов напрямую из России в ЕС в обход сопредельных государств. Руководство польской компании не скрывает, что хотят участвовать в процедуре сертификации, чтобы не допустить увеличения поставок газа из России в Германию.
Если заявка PGNiG будет удовлетворена, процесс сертификации «Северного потока – 2» растянется на неопределенный срок.
В июле суд ЕС поддержал требование PGNiG и вдвое сократил транзитные мощности газопровода OPAL, которые может использовать «Газпром» для поставок газа европейским потребителям. Российская компания была вынуждена перенаправить часть объемов в газопровод Eugal, чтобы выполнить обязательства перед европейскими партнерами.
Однако «Газпром» тоже не упускает случая продемонстрировать европейским странам, что они все еще зависят от российского газа.
Так, российская компания отказалась принимать участие в аукционе на транзитные мощности газопровода Ямал - Европа. На аукцион были выставлены транзитные мощности в объеме 89 млн кубометров в сутки. Из-за отказа «Газпрома» мощности остались невостребованными, поэтому в следующем газом году Ямал - Европа может остаться без газа.