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10 авиакомпаний смогут летать на египетские курорты из России

Вероника Полынина
36 минут назад

Росавиация расширила перечень авиакомпаний, которые получили допуск на осуществление полетов в Египет.

10 авиакомпаний смогут летать на египетские курорты из РФ
Фото: ReutersReuters

Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, допуск к полетам получили авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь» (S7), «НордСтар», «Смартавиа», «Уральские авиалинии», «Северный ветер» (NordWind) и AzurAir.

Ранее допуск на полеты получила авиакомпания «Россия» и Royal Flight.

2 августа межведомственная российская делегация приняла решение по открытию курортов Египта. По данным представителей органов здравоохранения республики, российская сторона осталась удовлетворена мерами «коронавирусной безопасности» в стране.

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Авиасообщение с египетскими курортами возобновляется с 9 августа. Авиакомпании намерены осуществлять рейсы из Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, минимальная стоимость тура на человека в Хургаду на неделю на сегодняшний день составляет 40 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле по системе «все включено». В стоимость нужно включить тест ПЦР, который надо сдавать невакцинированным туристам.
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