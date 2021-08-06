10 авиакомпаний смогут летать на египетские курорты из РФ

Росавиация расширила перечень авиакомпаний, которые получили допуск на осуществление полетов в Египет.
Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, допуск к полетам получили авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь» (S7), «НордСтар», «Смартавиа», «Уральские авиалинии», «Северный ветер» (NordWind) и AzurAir.
Ранее допуск на полеты получила авиакомпания «Россия» и Royal Flight.
2 августа межведомственная российская делегация приняла решение по открытию курортов Египта. По данным представителей органов здравоохранения республики, российская сторона осталась удовлетворена мерами «коронавирусной безопасности» в стране.
Авиасообщение с египетскими курортами возобновляется с 9 августа. Авиакомпании намерены осуществлять рейсы из Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов.