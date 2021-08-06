10 авиакомпаний смогут летать на египетские курорты из РФ

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, минимальная стоимость тура на человека в Хургаду на неделю на сегодняшний день составляет 40 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле по системе «все включено». В стоимость нужно включить тест ПЦР, который надо сдавать невакцинированным туристам.