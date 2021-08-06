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Суд приговорил основателя Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 года условно

RT на русском
29 минут назад

Мещанский суд Москвы приговорил к 5,5 года условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, он признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей.

Суд в Москве вынес приговор Майклу Калви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно», — цитирует ТАСС судью Анну Сокову.

Гособвинение просило назначить всем подсудимым условные сроки.

Калви признан виновным в растрате

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремлю хорошо известно, что иностранный бизнес внимательно следит за делом Калви. В Кремле подчёркивали невозможность вмешательства в судебные дела.

Компании,Майкл Калви,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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