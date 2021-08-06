Суд в Москве вынес приговор Майклу Калви

Мещанский суд Москвы приговорил к 5,5 года условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви , он признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей.

«Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно», — цитирует ТАСС судью Анну Сокову.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремлю хорошо известно, что иностранный бизнес внимательно следит за делом Калви. В Кремле подчёркивали невозможность вмешательства в судебные дела.