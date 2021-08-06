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WhatsApp отказался следовать за Apple в борьбе с детской порнографией

News.ru
28 минут назад

Мессенджер WhatsApp отказался внедрять подход компании Apple в борьбе с распространением детской порнографии и выявлением преступлений против несовершеннолетних. Об этом сообщил глава мессенджера Уилл Кэткарт.

WhatsApp отказался бороться с детским порно вместе с Apple
Фото: ReutersReuters

Я прочитал информацию, которую Apple вчера опубликовала, и я обеспокоен. Я считаю, что это неправильный подход и препятствие для частной жизни людей по всему миру. Люди спрашивают, будем ли мы внедрять эту систему для WhatsApp. Ответ — нет, — написал Кэткарт в своём аккаунте в Twitter.

Ранее компания Apple сообщила о том, что начнёт устанавливать на свои гаджеты программное обеспечение, призванное бороться с распространением детского порно и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости сообщая о нарушениях закона в правоохранительные органы. По информации СМИ, в настоящее время подобное нововведение предполагается распространить только в США.

По мнению Кэткарта, Apple много делает в рамках борьбы с сексуальными преступлениями против детей, однако с озвученным подходом может возникнуть много проблем. В частности, не вполне понятно, что может случиться, когда компании, распространяющие шпионские программы, поймут, как можно взаимодействовать и использовать ПО от Apple.

Недавние отчеты показали цену уязвимостей в программном обеспечении iOS. Что произойдёт, если кто-то узнает, как использовать эту новую систему? — заявил глава WhatsApp.

Он также отметил, что в его компании стараются бороться с подобными преступлениями на основе уже имеющихся мер. В частности, при выявлении нарушителей закона их аккаунты блокируют и сообщают об этом властям.

В прошлом году мы сообщили в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей о 400 тысячах случаев из WhatsApp, и всё без взлома шифрования, — рассказал Кэткарт.

WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

Компании,Apple,МВД,
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