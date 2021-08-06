Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Финансировать режим": Nestlé сократила рекламный бюджет в Белоруссии

Елена Прошина
47 минут назад

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé существенно уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах.

"Финансировать режим": Nestlé сократила рекламный бюджет в Белоруссии
Фото: ReutersReuters

"Отсутствие альтернативных каналов и широкий ассортимент нашей продукции привели к заметному присутствию брендов Nestlé на национальных телеканалах страны", - заявили швейцарские производители. Цитату приводит издание "DW".

К этим брендам относятся, в частности, Nescafé и Nespresso (кофе), KitKat (шоколад), Lion Cereals (готовые завтраки), Maggi (заправки для супов и приправы), Purina (корма для домашних животных).

Как уточняет радио "Свобода", решение было принято после того, как с руководством компании встретились правозащитники из Libereco. Они отметили, что Nestlé наряду с другими концернами из США и ЕС "финансируют белорусский режим".

Эксперты организации пришли к выводу, что западные компании скупили две трети рекламного эфира, который транслируется прямо посреди пропагандистских передач, обслуживающих интересы администрации Александра Лукашенко.

После последних шокирующих событий мы ожидаем в очень скором времени от Nestlé публичного заявления о том, в какой мере компания прекратит рекламу в государственных белорусских СМИ".

Компании,Александр Лукашенко,ЕС,радио "Свобода",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители