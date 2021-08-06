"Финансировать режим": Nestlé сократила рекламный бюджет в Белоруссии

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé существенно уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах.

Фото: Reuters Reuters

"Отсутствие альтернативных каналов и широкий ассортимент нашей продукции привели к заметному присутствию брендов Nestlé на национальных телеканалах страны", - заявили швейцарские производители. Цитату приводит издание "DW".

К этим брендам относятся, в частности, Nescafé и Nespresso (кофе), KitKat (шоколад), Lion Cereals (готовые завтраки), Maggi (заправки для супов и приправы), Purina (корма для домашних животных).

Как уточняет радио "Свобода", решение было принято после того, как с руководством компании встретились правозащитники из Libereco. Они отметили, что Nestlé наряду с другими концернами из США и ЕС "финансируют белорусский режим".

Эксперты организации пришли к выводу, что западные компании скупили две трети рекламного эфира, который транслируется прямо посреди пропагандистских передач, обслуживающих интересы администрации Александра Лукашенко.