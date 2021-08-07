Ученый раскрыл причину успеха российской вакцины от COVID-19

Российские вакцины стали успешными благодаря ученым, которые в начале пандемии быстро и качественно исследовали вирус в Китае. Это позволило в кратчайшие сроки создать препараты с высокой степенью эффективности. Так считает руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов. Его мнение приводит издание «Ura.ru».

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«Когда стало понятно, что у Китая не получается победить инфекцию, российские специалисты поехали в Пекин изучить вирус, протестировать первые тест-системы российских лабораторий, чтобы иметь диагностическое оружие», - сказал Семенов.

По его словам, российские ученые быстро выделили геном вируса и создали диагностическую систему для новой инфекции. Затем удалось создать вакцину.

Семенов отметил, что коронавирус был давно известен человечеству: четыре его вида известны еще с 60-х годов. Но впервые вирус так быстро распространился из-за мутации и смог вызвать масштабную эпидемию.