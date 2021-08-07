Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Ученый раскрыл причину успеха российской вакцины от COVID-19

Майк Габриелян
48 минут назад

Российские вакцины стали успешными благодаря ученым, которые в начале пандемии быстро и качественно исследовали вирус в Китае. Это позволило в кратчайшие сроки создать препараты с высокой степенью эффективности. Так считает руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов. Его мнение приводит издание «Ura.ru».

Ученый раскрыл причину успеха российской вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда стало понятно, что у Китая не получается победить инфекцию, российские специалисты поехали в Пекин изучить вирус, протестировать первые тест-системы российских лабораторий, чтобы иметь диагностическое оружие», - сказал Семенов.

По его словам, российские ученые быстро выделили геном вируса и создали диагностическую систему для новой инфекции. Затем удалось создать вакцину.

Семенов отметил, что коронавирус был давно известен человечеству: четыре его вида известны еще с 60-х годов. Но впервые вирус так быстро распространился из-за мутации и смог вызвать масштабную эпидемию.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Компании,Михаил Мурашко,Александр Семенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители