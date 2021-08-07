В Госдуме сочли идею лишить россиян выходных плохой

«Ситуация в экономике непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать – я с этим не согласен. Должно быть время на отдых», – считает Нилов.

Депутат обратил внимание на тот факт, что в связи с эпидемией коронавируса, многие компании перевели своих сотрудников на удаленную форму работы. Благодаря этому некоторые граждане смогли перераспределить свое рабочее время так, что, фактически, трудятся по четыре дня в неделю.

Напомним, что ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике депутат Николай Арефьев предложил официально сократить в России количество выходных дней в рабочей неделе. По его мнению, этот шаг сейчас необходим для того, чтобы восстановить экономику страны. Он также заявил, что в России сейчас нет возможностей для перехода на четырехдневную рабочую неделю.