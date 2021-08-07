"Непристойное поведение": власти Минска возмутили товары из стран ЕС и Украины

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", - цитирует издание председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева.