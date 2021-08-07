Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

От магазинов в Минске потребовали убрать товары из Украины, Литвы и Польши

Газета.Ru
32 минуты назад

Власти обвиняют магазины Минска в "непристойном поведении"" из-за того, что на "лучших полках" лежат товары из стран, которые ввели санкции против Белоруссии, сообщает "Беларусь сегодня".

"Непристойное поведение": власти Минска возмутили товары из стран ЕС и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", - цитирует издание председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева.

По его словам, стоит подумать о том, чтобы принять такое решение на общенациональном уровне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны. За последние месяцы обстановка между Белоруссией и Литвой стала напряженной в частности из-за резко возросшего потока мигрантов в сторону ЕС.

Санкции против Белоруссии ввели Евросоюз, США, Великобритания и Канада, об отдельных мерах также объявили Литва, Польша и Украина. Власти Белоруссии, руководствуясь предложениями Министерства иностранных дел страны, подготовили ответ на санкции, вводимые со стороны Запада.

Компании,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители