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Залповый выброс нефти с танкера произошел в море под Новороссийском

Деловая газета "Взгляд"
55 минут назад

Залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Греческий танкер совершил залповый выброс нефти в море под Новороссийском
Фото: Awo2 William S. Stevens/ZUMA/ Global Look PressAwo2 William S. Stevens/ZUMA/ Global Look Press

«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с «Минерва симфони», порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства – это в море, километров шесть от берега находится, – произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По его словам, создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума.

«Они привлекают свои профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало», – добавил он.

Напомним, в начале июля крупный разлив нефти произошел на Волге под Саратовом. Кроме того, в конце мая незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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