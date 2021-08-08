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Бывший сотрудник Tesla получит $1 млн за оскорбление на расовой почве

Газета.Ru
28 минут назад

Бывший сотрудник производителя электромобилей Tesla получит $1 млн за оскорбление на расовой почве - его называли "ниггером" коллеги, сообщает телеканал CBS.

Экс-сотрудник Tesla отсудил $1 млн за оскорбления на работе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мелвин Берри был нанят Tesla в качестве обработчика материалов в 2015 году на завод компании в Калифорнии, однако уволился спустя чуть более полутора лет работы после того, как он стал жертвой травли на расовой почве.

"Ни одно другое слово в английском языке так мощно или мгновенно не напоминает о долгой и жестокой борьбе нашей страны за преодоление расизма и дискриминации афроамериканцев", - заявила судья Элейн Рашинг, которая приняла решение в пользу Берри.

По информации суда, Берри и его адвокат Жаннетт Ваккаро смогли предоставить два неопровержимых доказательства того, как Берри назвали "ниггером" двое старший сотрудников. Дело Берри стало первым прецедентом - кроме него еще около сотни сотрудников обратились в суд с коллективными жалобами на своих коллег, которые оскорбляли их на расовой почве.

Ранее игроку "Кардиффа" втирали в одежду бананы на почве расизма.

Компании,CBS,
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