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Месси расплакался на прощальной пресс-конференции «Барселоны»: видео

Майк Габриелян
37 минут назад

Аргентинский футболист Лионель Месси не сдержал эмоций и расплакался на прощальной пресс-конференции по случаю его ухода из «Барселоны». Видеотрансляцию выступления футболиста вело агентство Ruptly.

Входя в зал, полный журналистов, Месси снял маску, и всем стало видно, что он плачет. Представители прессы начали аплодировать. Немного погодя спортсмен справился с чувствами и рассказал, что ему жаль покидать каталонскую команду.

«Я еще не полностью осознал, что покидаю этот клуб. Начинать все с нуля всегда трудно. Кроме того, непросто и моей семье, здесь (в Барселоне) выросли мои дети. Это трудное изменение, но его нужно принять и двигаться вперед», - сказал Месси.

Он также заверил, что сделал все, что мог, чтобы остаться в «Барселоне» и этот клуб стал частью его самого.

«В прошлом году я хотел уйти, но в этом году я хотел остаться. Это все грустно Я хотел бы когда-нибудь вернуться в этот клуб и продолжать делать его лучшим в мире. Спасибо всем», - заявил футболист.

Он также сказал, что решение о его переходе в ПСЖ не принято. И ПСЖ – это только «возможность».

«Это возможно, но сегодня ни с кем ничего не решено. Ничто не согласовано. Несколько клубов заинтересованы, ничего не закрыто. Ничего не заблокировано, все открыто», - сказал Месси.

Между тем, французская L'EQUIPE сообщает, что сегодня или завтра Месси пройдет медобследование перед подписанием контракта с ПСЖ.

Компании,Видео,Лионель Месси,
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