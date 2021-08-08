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Фанаты «Спартака» объявили ультиматум Федуну из-за поведения Салиховой

Елена Прошина
1 час назад

Объединение болельщиков московского «Спартака» Supporters Group опубликовала ультимативное требование заявлением к владельцу футбольного клуба Леониду Федуну. Его текст доступен в Telegram-канале фанатской группировки.

Фанаты «Спартака» объявили ультиматум Федуну из-за поведения Салиховой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком»! Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой! Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!», - говорится в заявлении фанатов.

На фоне внутренних конфликтов «Спартак» уступил соперникам в трех из четырех матчей на старте сезона. Команда проиграла «Рубину» и «Нижнему Новгороду» в Российской премьер-лиге, а также «Бенфике» в матче квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, достоянием общественности стала перепалка в Telegram-каналах и СМИ между спортивным директором команды Дмитрием Поповым, владельцем «Спартака» Дмитрием Федуном и бывшим членом совета директоров «Спартака» Заремой Салиховой. Последняя назвала «истерикой» желание Дмитрия Попова покинуть клуб из-за его противоречий с Федуном относительно трансферной политики в команде.

Ранее Попов заявлял, что Федун заблокировал трансфер аргентинского защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлема. Еще одной причиной увольнения, по словам Попова, стали «постоянные публичные унижения» со стороны Заремы Салиховой.

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