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«МегаФон» продал свою долю в AliExpress Russia

Sostav.ru
33 минуты назад

«МегаФон» полностью вышел из капитала AliExpress Russia, продав принадлежавшие ему 24,3% интернет-магазина. Покупателем 24 млн акций стала компания USM International миллиардера Алишера Усманова — единственного акционера самого «МегаФона», сообщает РБК.

«МегаФон» продал свою долю в AliExpress Russia
Фото: ТАССТАСС

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сохранили свои доли в маркетплейсе. Представители «МегаФона» отметили, что они «стремились реализовать целый ряд синергий между компанией и e-commerce платформой и этим сотрудничеством остались довольны: совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем». Новую структуру владения в компании считают более правильной с точки зрения дальнейшего развития СП.

В планах AliExpress Russia — построить крупнейшую e-commerce платформу в России, используя «опыт, знания и возможности USM». В USM сделку не комментируют.

Совместное предприятие было создано в 2019 году. На момент создания Alibaba принадлежало 55,7%. «МегаФон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. Согласно отчету, за финансовый год с апреля 2020 года по март 2021 года оборот онлайн-ритейлера вырос до 229 млрд руб., из них на российский рынок пришлось 55 млрд руб. Тем не менее компания не смогла выйти на прибыль. Чистый убыток AliExpress Russia вырос в первом полугодии 2021 года до 967 млн руб. против 533 млн руб. за аналогичный период 2020 года.

Компании,Алишер Усманов,Alibaba,Российский фонд прямых инвестиций,Mail.ru Group,Мегафон,
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