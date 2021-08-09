«МегаФон» продал свою долю в AliExpress Russia

Китайская Alibaba Group , Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сохранили свои доли в маркетплейсе. Представители «МегаФона» отметили, что они «стремились реализовать целый ряд синергий между компанией и e-commerce платформой и этим сотрудничеством остались довольны: совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем». Новую структуру владения в компании считают более правильной с точки зрения дальнейшего развития СП.

Совместное предприятие было создано в 2019 году. На момент создания Alibaba принадлежало 55,7%. «МегаФон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. Согласно отчету, за финансовый год с апреля 2020 года по март 2021 года оборот онлайн-ритейлера вырос до 229 млрд руб., из них на российский рынок пришлось 55 млрд руб. Тем не менее компания не смогла выйти на прибыль. Чистый убыток AliExpress Russia вырос в первом полугодии 2021 года до 967 млн руб. против 533 млн руб. за аналогичный период 2020 года.