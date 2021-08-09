В Гонконге создадут новую авиакомпанию Greater Bay Airlines

Новая региональная авиакомпания Greater Bay Airlines создается в Гонконге и планирует совершить свой первый полет 1 октября. Инаугурационный рейс в Пекин будет приурочен к национальному празднику - 72-й годовщине образования КНР, сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

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Компания намерена приступить к деятельности, несмотря на кризисный для развития авиационной отрасли период, связанный с повсеместными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что на начальном этапе ее авиапарк будет насчитывать всего три самолета серии Boeing 737.

Руководство авиалиний рассчитывает получить необходимые полетные сертификаты и лицензию на воздушные перевозки в начале сентября. В конечном итоге Greater Bay Airlines ставит амбициозную цель запустить пассажирские и грузовые рейсы по 104 направлениям в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уже к 2025 году она планирует довести свой авиапарк до 30 самолетов, а штат сотрудников расширить с 300 человек до трех тысяч.

Одним из учредителей авиакомпании является бизнесмен Билл Вонг - владелец базирующейся в Шэньчжэне Donghai Airlines. Он заявлял о планах инвестировать в новый проект на начальном этапе 2 млрд гонконгских долларов ($258 млн).