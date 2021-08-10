Цены на номера в отелях Москвы приблизились к рекорду

Средняя стоимость номера в люксовых гостиницах Москвы выросла на 19 процентов за год и составила более 26 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании JLL.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Leonhard Foeger / Reuters

По сравнению с 2019 годом посуточная аренда номера подорожала на треть. «В результате столичный люкс приблизился к абсолютному рекорду первых шести месяцев 2018 года, когда на фоне подготовки к матчам чемпионата мира по футболу и их проведения тариф составил 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что сегмент люксовых гостиниц в столице стал единственным стабильно наращивающим средний тариф на рынке сетевых гостиниц. Предположительно, это связано с антикоронавирусными ограничениями, так как на этом фоне сами москвичи стали выбирать премиальные номера для отдыха в черте города. Однако в то же время отмечается нехватка туристического и делового спроса.

По статистике консалтинговой компании, загрузка гостиниц всех категорий выросла в среднем до 59 процентов против 32 процентов в первом полугодии в 2020 году. Однако данный показатель уступает на 77 процентов первой половине 2019 года.