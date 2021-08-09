Доходы «Газпрома» от экспорта газа взлетели на 73%

Доходы «Газпрома» от экспорта газа взлетели по итогам января—июня 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года они выросли на 73% и составили $20,01 млрд. Объём экспорта газа за отчётный период вырос на 15,3% и достиг 108,4 млрд кубометров. По сравнению с июнем 2020 года доходы компании выросли в 3,1 раза, а объём экспорта увеличился на 13,8%.

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Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). В июне 2021 года экспортная стоимость поставок выросла до $226,5 за 1000 кубометров против $199,7 в мае. Годом ранее цена за 1000 кубометров составляла почти $82.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем грозит дефицитом сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России. По мнению экспертов, ситуация может затронуть как топливный, так и нефтехимический сегмент.

5 августа на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем (Ямало-Ненецкий АО) произошёл крупный пожар. Поставку нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата пришлось приостановить. Ущерб производству исчисляется десятками миллионов кубометров в сутки.