Нацистский чизкейк: "ВкусВилл" спровоцировал новый скандал

«ВкусВилл» ответил пользователю в твиттере видоизмененной нацистской речевкой, а затем удалил сообщение. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Один из покупателей «ВкусВилл» обратил внимание на цену чизкейка в магазинах сети – 1488 рублей. Цифра напомнила пользователю нумерологический символ неонацистской идеологии (14/88). Покупатель разместил фото ценника в твиттере и назвал чизкейк из «ВкусВилл» «расово верным».

На пост отреагировал официальный аккаунт «ВкусВилл». Он разместил комментарий с речевкой, представляющей собой видоизмененный неонацистский слоган.

«Любить чизкейк за это мы не бросим... а дальше в рифму)», - говорится в комментарии.

Пользователи обвинили торговую сеть в оскорблении покупателей и пропаганде нацизма, после чего «ВкусВилл» удалил сообщение.