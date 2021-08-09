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Нацистский чизкейк: "ВкусВилл" спровоцировал новый скандал

Вероника Полынина
1 час назад

«ВкусВилл» ответил пользователю в твиттере видоизмененной нацистской речевкой, а затем удалил сообщение. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Нацистский чизкейк: "ВкусВилл" спровоцировал новый скандал
Фото: ТАССТАСС

Один из покупателей «ВкусВилл» обратил внимание на цену чизкейка в магазинах сети – 1488 рублей. Цифра напомнила пользователю нумерологический символ неонацистской идеологии (14/88). Покупатель разместил фото ценника в твиттере и назвал чизкейк из «ВкусВилл» «расово верным».

На пост отреагировал официальный аккаунт «ВкусВилл». Он разместил комментарий с речевкой, представляющей собой видоизмененный неонацистский слоган.

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«Любить чизкейк за это мы не бросим... а дальше в рифму)», - говорится в комментарии.

Пользователи обвинили торговую сеть в оскорблении покупателей и пропаганде нацизма, после чего «ВкусВилл» удалил сообщение.

Напомним, в недавнее время «ВкусВилл» уже оказывался в центре скандала из-за рекламной статьи с участием квир-семьи. После критики в свой адрес компания с извинениями удалила статью, а представители квир-семьи столкнулись с травлей в интернете, после чего уехали из России.

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