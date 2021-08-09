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В Минздраве Северной Осетии рассказали о погибших из-за нехватки кислорода пациентах

Вероника Полынина
19 минут назад

Погибшие из-за нехватки кислорода пациенты больницы во Владикавказе находились в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

В Минздраве Северной Осетии рассказали о погибших из-за нехватки кислорода пациентах
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве заявили, что сразу после прорыва трубы персонал больницы предпринял оперативные меры по обеспечению больных кислородом.

«Но они находились в очень тяжелом состоянии, и короткий перерыв в их питании кислородом оказался решающим», - заявили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что в момент аварии в реанимации находился 71 человек. Сейчас возле больницы дежурят врачи со всего региона, принимаются все необходимые меры для обеспечения нормального состояния остальных больных.

Ранее в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел прорыв подземной трубы с кислородом. Из-за поломки системы подачи кислорода погибли девять пациентов больницы.

Компании,Минздрав РФ,
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