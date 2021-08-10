«Пятерочка» запустила робота для проверки ценников в магазине

Торговая сеть «Пятёрочка» автоматизировала работу специалиста по регламенту в одном из магазинов в Казани. Теперь выкладку товаров и ценников проверяет не человек, а специальный робот, который самостоятельно разъезжает между полками. Если на каком-то продукте нет ценника или стоимость указана неверно, машина передаёт сведения об ошибке на сервер, после чего сотрудники идут её исправлять. Ретейлер заявил, что новая технология облегчила работу персонала.
Робота для «Пятёрочки» создала компания «Андроидная техника» из Челябинской области. Как рассказали специалисты, персонал по регламенту проводит проверки всех полок два раза в неделю, а робот передвигается между ними каждый час. Машина отмечает освободившиеся места, проверяет наличие ценников и правильность указанной на них стоимости продуктов. Информация от робота тут же поступает на сервер.
Ретейлер отметил, что запуск робота сократил время устранения ошибок и снизил нагрузку на сотрудников. Тестировать новую технологию в магазине будут несколько месяцев. Потом компания решит, нужно ли использовать аппарат в других торговых точках.
В будущем «Пятёрочка» собирается в тестовом режиме запустить в магазине робота-мерчендайзера, который сможет самостоятельно выкладывать товар на полках. «Андроидная техника» завершит разработку этой машины в начале 2022 года.
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