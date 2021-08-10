«Пятерочка» запустила робота для проверки ценников в магазине

Торговая сеть «Пятёрочка» автоматизировала работу специалиста по регламенту в одном из магазинов в Казани. Теперь выкладку товаров и ценников проверяет не человек, а специальный робот, который самостоятельно разъезжает между полками. Если на каком-то продукте нет ценника или стоимость указана неверно, машина передаёт сведения об ошибке на сервер, после чего сотрудники идут её исправлять. Ретейлер заявил, что новая технология облегчила работу персонала.

Фото: X5 Retail Group X5 Retail Group

Робота для «Пятёрочки» создала компания «Андроидная техника» из Челябинской области. Как рассказали специалисты, персонал по регламенту проводит проверки всех полок два раза в неделю, а робот передвигается между ними каждый час. Машина отмечает освободившиеся места, проверяет наличие ценников и правильность указанной на них стоимости продуктов. Информация от робота тут же поступает на сервер.

Ретейлер отметил, что запуск робота сократил время устранения ошибок и снизил нагрузку на сотрудников. Тестировать новую технологию в магазине будут несколько месяцев. Потом компания решит, нужно ли использовать аппарат в других торговых точках.

В будущем «Пятёрочка» собирается в тестовом режиме запустить в магазине робота-мерчендайзера, который сможет самостоятельно выкладывать товар на полках. «Андроидная техника» завершит разработку этой машины в начале 2022 года.

По данным сервиса «Зарплата.ру», почти каждый пятый россиян боится, что роботизация производства оставит его без работы . Больше всего опасаются остаться не у дел женщины. В МВФ ранее заявляли, что в основном роботы заменят именно их, поскольку женщинам чаще достаётся рутинная работа. Сильнее всего за своё рабочее место опасаются продавцы.