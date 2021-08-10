24% работодателей готовы увольнять за «слишком частые» болезни

Почти треть (29%) российских работодателей считают, что в коллективе есть сотрудники, которые «злоупотребляют» больничными. Каждый четвёртый (24%) допускает, что это может стать причиной увольнения, а 2% нанимателей точно готовы увольнять за слишком частые болезни, показал опрос hh.ru, проведённый среди кадровиков. При этом больше половины респондентов (54%) считают, что частые болезни не повод для прекращения трудового договора.

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Опрос провели среди более 1500 кадровых менеджеров по всей стране, говорится в релизе, поступившем в «Секрет». Целью было изучить влияние состояния здоровья работников на их карьеру. Менеджеров спрашивали, есть ли в их коллективах работники, которые «перебарщивают» с уходом на больничный, а также как респонденты относятся к таким сотрудникам.

68% HR-менеджеров признались, что в их компаниях сотрудников просят поработать во время болезни. По словам каждого третьего (31%), работников просят выйти только в случае экстренной ситуации, ещё треть кадровиков рассказали, что решение зависит от самочувствия заболевшего. В 6% компаний не обращают внимания на болезни.

Аналогичный опрос провели среди более 1500 работающих россиян. 86% заявили, что здоровье имеет первостепенное значение для работы. Больше всего его состоянием озабочены рабочие (47%), строители (33%), а также учёные и преподаватели (33%). Меньше всего — специалисты в сфере IT (19%).